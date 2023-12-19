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Песня Юрия Шатунова "Седая ночь" взорвала соцсети

Седая ночь Юрия Шатунова Фото: wikimedia
Хит Юрия Шатунова "Седая ночь" вновь набирает популярность. Пользователи соцсетей записывают танец под эту композицию, сообщает Zakon.kz.

Песня набрала более 3 млн прослушиваний на стриминговой площадке Spotify.

Седая ночь на Spotify

Фото: Spotify

Пользователи соцсетей стали записывать видео с танцами под эту песню. На видео люди повторяют танец из популярного сериала "Слово пацана".

Песня "Седая ночь" был написана в конце 80-х годов и пережила несколько рождений. Вместе с "Белыми розами" эта песня вошла в первый альбом группы "Ласковый май", который был записан в 1988 году. Автор слов и музыки – Сергей Кузнецов, основатель и первый руководитель группы.

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