Песня Юрия Шатунова "Седая ночь" взорвала соцсети

Хит Юрия Шатунова "Седая ночь" вновь набирает популярность. Пользователи соцсетей записывают танец под эту композицию, сообщает Zakon.kz.

Песня набрала более 3 млн прослушиваний на стриминговой площадке Spotify.

Фото: Spotify

Пользователи соцсетей стали записывать видео с танцами под эту песню. На видео люди повторяют танец из популярного сериала "Слово пацана".

Песня "Седая ночь" был написана в конце 80-х годов и пережила несколько рождений. Вместе с "Белыми розами" эта песня вошла в первый альбом группы "Ласковый май", который был записан в 1988 году. Автор слов и музыки – Сергей Кузнецов, основатель и первый руководитель группы.