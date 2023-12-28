Умер бывший председатель Еврокомиссии Жак Делор

Восьмой председатель Еврокомиссии Жак Делор скончался в возрасте 98 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на официальной странице Agence France-Presse (AFP) в соцсети X.

"Бывший председатель Европейской комиссии, отец евро и французский политический деятель Жак Делор умер в возрасте 98 лет", – говорится в сообщении.

В январе 1985 году Делор стал президентом Комиссии европейских сообществ (ЕЭС), которая в 1993 году была переименована в Европейскую комиссию, и возглавлял ее три срока – до конца января 1995 года. Делор был инициатором создания Белой книги, которая содержала план реализации его "Программы 1992" по формированию Единого европейского рынка. Политик также выступал за развитие экономических и политических связей с Россией. В 1994 году было заключено Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС. В 1988 году Делор содействовал подписанию декларации о взаимном признании между ЕЭС и СССР.