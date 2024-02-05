Американского рэпера задержала полиция сразу после вручения ему премии "Грэмми"

Американского рэпера Killer Mike задержала полиция прямо на церемонии вручения премии "Грэмми". Исполнитель успел получить три награды, прежде чем его вывели из зала в наручниках, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News 5 февраля, рэпера Killer Mike задержали полицейские на вручении премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе. Его вывели из зала Crypto Arena, где проходила церемония, в наручниках – всего через пару часов после того, как Killer Mike дали три награды, в том числе за лучший рэп-альбом года.

Задержание рэпера попало на видео, которое опубликовал The Hollywood Reporter. На кадрах видно, как удивленного музыканта в наручниках выводят из зала, где проходила церемония.





В полиции Лос-Анджелеса подтвердили факт задержания мужчины на церемонии вручения "Грэмми", но не стали называть его имя. По предварительной информации, причиной стала драка.

"Взрослый мужчина был задержан полицией после физического конфликта, произошедшего на Crypto Arena. Полицейские заковали мужчину в наручники и вывели его с церемонии. Сейчас его допрашивают представители властей", – сообщили в полиции.

Личность задержанного официально подтвердят только в том случае, если ему предъявят конкретное обвинение.

Killer Mike получил "Грэмми" за лучший рэп-альбом (Michael), лучшую рэп-песню и лучшее исполнение в стиле рэп (обе награды – за трек "Scientists And Engineers"). Получая награды, 48-летний музыкант заявил, что это ответ "всем тем, кто думает, что слишком стар для рэпа".

В 2023 году другой американский рэпер, получавший "Грэмми", Coolio, умер от передозировки наркотиков.