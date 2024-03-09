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Президентом Пакистана стал Асиф Али Зардари

президент Пакистана, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 23:16 Фото: wikimedia.org
Новым президентом Пакистана избран сопредседатель "Пакистанской народной партии" Асиф Али Зардари, он стал главой государства второй раз, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, Асиф Али Зардари – единый кандидат от правящей в Пакистане коалиции, в которую, в частности, входит партия его сына Билавала Бхутто-Зардари "Пакистанская народная партия". В ходе выборов он одержал победу над кандидатом от оппозиции Махмудом Ханом Ачакзаем, которого поддерживала партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф".

"Акакзай набрал 181 голос и смог получить большинство голосов только в ассамблее провинции Хайбер-Пахтунхва", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Зардари в ходе голосования в субботу получил 411 голосов выборщиков в парламенте и всех четырех провинциальных ассамблеях при поддержке входящих в правящую коалицию партий – в основном "Пакистанской мусульманской лиги – Наваз" и "Движения Муттахида Кауми-Пакистан". Зардари займет пост президента Пакистан во второй раз, ранее он занимал президентское кресло с 2008 по 2013 годы.

Ранее по итогам выборов в Национальную ассамблею Пакистана представители "Пакистанской мусульманской лиги – Наваз", "Пакистанской народной партии" и еще шести партий, получивших ряд мест в нижней палате парламента, объявили о формировании правящей коалиции. По итогам выборов в парламенте пост премьер-министра Пакистана получил представитель этой коалиции, президент партии "Пакистанская мусульманская лига – Наваз" Шехбаз Шариф.

Отметим, что в январе боевики застрелили шестерых парикмахеров в Пакистане.

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