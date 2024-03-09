Президентом Пакистана стал Асиф Али Зардари

Новым президентом Пакистана избран сопредседатель "Пакистанской народной партии" Асиф Али Зардари, он стал главой государства второй раз, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, Асиф Али Зардари – единый кандидат от правящей в Пакистане коалиции, в которую, в частности, входит партия его сына Билавала Бхутто-Зардари "Пакистанская народная партия". В ходе выборов он одержал победу над кандидатом от оппозиции Махмудом Ханом Ачакзаем, которого поддерживала партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф".



"Акакзай набрал 181 голос и смог получить большинство голосов только в ассамблее провинции Хайбер-Пахтунхва", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Зардари в ходе голосования в субботу получил 411 голосов выборщиков в парламенте и всех четырех провинциальных ассамблеях при поддержке входящих в правящую коалицию партий – в основном "Пакистанской мусульманской лиги – Наваз" и "Движения Муттахида Кауми-Пакистан". Зардари займет пост президента Пакистан во второй раз, ранее он занимал президентское кресло с 2008 по 2013 годы.

Ранее по итогам выборов в Национальную ассамблею Пакистана представители "Пакистанской мусульманской лиги – Наваз", "Пакистанской народной партии" и еще шести партий, получивших ряд мест в нижней палате парламента, объявили о формировании правящей коалиции. По итогам выборов в парламенте пост премьер-министра Пакистана получил представитель этой коалиции, президент партии "Пакистанская мусульманская лига – Наваз" Шехбаз Шариф.

Отметим, что в январе боевики застрелили шестерых парикмахеров в Пакистане.