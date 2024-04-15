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Законодательство РК

В Тбилиси задержали участников протеста против принятия закона об иноагентах

В Тбилиси задержали участников протеста против принятия закона об иноагентах, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 03:17 Фото: wikipedia
У грузинского парламента в Тбилиси прошел митинг против принятия закона об иноагентах. Протестующие столкнулись с полицией, по данным МВД задержаны 14 человек, сообщает Zakon.kz

Во время протестов, как пишут "Известия" задержанные нарушали общественный порядок, оказывали сопротивление и оскорбляли полицейских.

На кадрах из соцсетей митингующие толкаются и светят силовикам в глаза лазерными указками. 

Как пишет Ньюсач/Двач оппозиция выступала со сцены. Среди протестующих артисты, студенты, политики, представители неправительственных организаций и рядовые граждане.


На данный момент по информации ТАСС протестовавшие у здания парламента Грузии расходятся, силовиков уже больше, чем участников протестов.

По информации RTVI 15 апреля комитет парламента Грузии по правовым вопросам после 11-часового обсуждения одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Документ предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус иноагентов, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны будут пройти обязательную регистрацию, а если они откажутся это сделать, то на них наложат штраф. Кроме того, Минюст получит право начать в их отношении расследование.

Законопроект на обсуждение парламента вынесла правящая партия "Грузинская мечта". Это уже вторая попытка утвердить документ. Впервые подобный закон пытались принять год назад, однако он вызвал общественную критику и многочисленные протесты.

В новой версии появились небольшие поправки, в частности вместо термина "агент иностранного влияния" будет использоваться формулировка "организация, осуществляющая интересы иностранной державы".

Законопроект вызвал критику со стороны оппозиции, неправительственных организаций и некоторой части общественности. Противники принятия этого документа считают, что он копирует "русский закон" об иностранных агентах.

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Елена Вебер
Грузия
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