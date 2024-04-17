Павел Дуров рассказал, сколько денег у него на счете
16 апреля стало известно, что он дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Во время беседы, которая длилась 58 минут, Дуров поделился информацией о своем финансовом состоянии.
Основатель Telegram рассказал, что на его банковском счете или в биткоинах "уже 10 лет лежит несколько сотен миллионов долларов".
"И я ничего с этим не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт", – приводит Lenta слова Дурова. По его мнению, такой образ жизни ему не подходит.
В интервью Павел Дуров также рассказал, что пытался разместить штаб-квартиру Telegram во многих странах, от США до Сингапура. Но практически везде сталкивался с разными проблемами. Например, в Германии он хотел нанять IT-специалиста из другой страны, но местная бюрократия запретила такой шаг, потребовав сперва в течение полугода искать подходящую кандидатуру среди немцев. В американском Сан-Франциско он вообще подвергся нападению со стороны троих неизвестных. В результате головной офис Telegram разместили в Дубае.
В тот же день, 16 апреля, Такер Карлсон сообщил, что завел канал в Telegram. Он пообещал, что будет публиковать эксклюзивный контент и "закулисные материалы".
В феврале текущего года большой резонанс в мире вызвал выход интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону.