Павел Дуров рассказал, сколько денег у него на счете

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, сколько средств лежит на его банковском счете, сообщает Zakon.kz.

16 апреля стало известно, что он дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Во время беседы, которая длилась 58 минут, Дуров поделился информацией о своем финансовом состоянии.

Основатель Telegram рассказал, что на его банковском счете или в биткоинах "уже 10 лет лежит несколько сотен миллионов долларов".

"И я ничего с этим не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт", – приводит Lenta слова Дурова. По его мнению, такой образ жизни ему не подходит.

В интервью Павел Дуров также рассказал, что пытался разместить штаб-квартиру Telegram во многих странах, от США до Сингапура. Но практически везде сталкивался с разными проблемами. Например, в Германии он хотел нанять IT-специалиста из другой страны, но местная бюрократия запретила такой шаг, потребовав сперва в течение полугода искать подходящую кандидатуру среди немцев. В американском Сан-Франциско он вообще подвергся нападению со стороны троих неизвестных. В результате головной офис Telegram разместили в Дубае.

В тот же день, 16 апреля, Такер Карлсон сообщил, что завел канал в Telegram. Он пообещал, что будет публиковать эксклюзивный контент и "закулисные материалы".

В феврале текущего года большой резонанс в мире вызвал выход интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону.