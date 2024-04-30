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Митинги в Тбилиси: в драке пострадал глава грузинской оппозиционной партии

Митинги в Тбилиси: в драке пострадал глава грузинской оппозиционной партии, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 04:02 Фото: скриншот
На митинге в Тбилиси избили председателя самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили. По данным местных СМИ у Хабеишвили сильно подбит глаз, сообщает Zakon.kz.

По информации "Рустави 2" Хабеишвили доставили в больницу.

"У меня ничего не болит, глаз пройдет, тело пройдет и все пройдет", - заявил лидер "Единого национального движения".

По данным минздрава, на митинге пострадали трое правоохранителей, которые были госпитализированы. Ведомство отмечает, что на месте демонстраций мобилизованы бригады скорой помощи, которые оказывают первую помощь пострадавшим.

Точное число задержанных пока не известно, МВД все еще не публиковало официальных данных. По данным грузинских СМИ, задержаны более 15 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной.


Ранее сообщалось, что правоохранители в Тбилиси применили против митингующих водомет, резиновые пули и перцовый газ. Согласно информации РИА Новости, люди выступили против закона об иноагентах. Между тем, спецназ вытесняет их с проспекта Руставели перед зданием парламента.

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