Ракета-носитель упала и взорвалась в ходе испытаний в Китае

По информации телеканала CCTV, запуск проводила аэрокосмическая компания Tianbing Technology.

Отмечается, что из-за неисправности конструкции соединения корпуса ракеты с испытательным блоком двигатель первой ступени загорелся, после чего ракета упала.

Инцидент произошел в горах. Телеканал уточняет, что никто не пострадал. Власти заранее эвакуировали людей из ближайших поселений.

Wow. This is apparently what was supposed to be a STATIC FIRE TEST today of a Tianlong-3 first stage by China's Space Pioneer. That's catastrophic, not static. Firm was targeting an orbital launch in the coming months. https://t.co/BY9MgJeE7A pic.twitter.com/L6ronwLW1N