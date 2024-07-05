Знаменитый кот Ларри сообщил, кто стал главным в Британии после ухода Риши Сунака

Риши Сунак 5 июля объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании. Новый премьер официально еще не назначен, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим известный всему миру кот Ларри с Даунинг-стрит объявил, кто в Британии стал главным в этот переходный момент.

"Риши Сунак подал в отставку королю, но Кир Стармер еще не назначен премьер-министром, так кто же главный? Я", – указано на странице кота в X.

"Венценосный" кот, к слову, высказался и о том, что Сунак покинул пост "без колебаний".

"У меня много критических замечаний в адрес Сунака и консерваторов, но мы все должны помнить, что они без колебаний приняли волю народа и не проявили ни малейшего намека на сомнение в ее легитимности. Граждане других стран смотрят на это с завистью", – указано в посте.

I have many criticisms of Sunak and the Conservatives but we should all reflect that they have shown no hesitation in accepting the will of the people nor any hint of questioning its legitimacy. Citizens of other nations look on enviously. https://t.co/W6teNBezV4 — Larry the Cat (@Number10cat) July 5, 2024

Отметим, что король Чарльз III принял отставку Риши Сунака во время аудиенции.

"Я отдал этой работе все свои силы. Но вы послали четкий сигнал, и ваше суждение имеет значение. Это трудный день, но я оставляю эту работу с честью быть премьер-министром лучшей страны в мире", – прокомментировал свой уход с поста премьера Риши Сунак.

На парламентских выборах Великобритании победили лейбористы. Их лидер Кир Стармер претендует на пост премьер-министра.

Кот Ларри появился на Даунинг-стрит в феврале 2011 года, когда семья премьер-министра Великобритании (на тот момент. – Прим. ред.) Дэвида Кэмерона взяла его четырехмесячным котенком из приюта. Он стал первым котом на Даунинг-стрит за 14 лет. Предшественник Ларри – кот Хамфри – отправился "на пенсию" в 1997 году, вскоре после переезда туда Тони Блэра.