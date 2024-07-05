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Знаменитый кот Ларри сообщил, кто стал главным в Британии после ухода Риши Сунака

Кот Ларри, Великобритания, премьер, отставка, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 16:45 Фото: X/Number10cat
Риши Сунак 5 июля объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании. Новый премьер официально еще не назначен, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим известный всему миру кот Ларри с Даунинг-стрит объявил, кто в Британии стал главным в этот переходный момент.

"Риши Сунак подал в отставку королю, но Кир Стармер еще не назначен премьер-министром, так кто же главный? Я", – указано на странице кота в X.

"Венценосный" кот, к слову, высказался и о том, что Сунак покинул пост "без колебаний".

"У меня много критических замечаний в адрес Сунака и консерваторов, но мы все должны помнить, что они без колебаний приняли волю народа и не проявили ни малейшего намека на сомнение в ее легитимности. Граждане других стран смотрят на это с завистью", – указано в посте.

Отметим, что король Чарльз III принял отставку Риши Сунака во время аудиенции.

"Я отдал этой работе все свои силы. Но вы послали четкий сигнал, и ваше суждение имеет значение. Это трудный день, но я оставляю эту работу с честью быть премьер-министром лучшей страны в мире", – прокомментировал свой уход с поста премьера Риши Сунак.

На парламентских выборах Великобритании победили лейбористы. Их лидер Кир Стармер претендует на пост премьер-министра.

Кот Ларри появился на Даунинг-стрит в феврале 2011 года, когда семья премьер-министра Великобритании (на тот момент. – Прим. ред.) Дэвида Кэмерона взяла его четырехмесячным котенком из приюта. Он стал первым котом на Даунинг-стрит за 14 лет. Предшественник Ларри – кот Хамфри – отправился "на пенсию" в 1997 году, вскоре после переезда туда Тони Блэра.

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