Знаменитый кот Ларри сообщил, кто стал главным в Британии после ухода Риши Сунака

В связи с этим известный всему миру кот Ларри с Даунинг-стрит объявил, кто в Британии стал главным в этот переходный момент.

"Венценосный" кот, к слову, высказался и о том, что Сунак покинул пост "без колебаний".

"У меня много критических замечаний в адрес Сунака и консерваторов, но мы все должны помнить, что они без колебаний приняли волю народа и не проявили ни малейшего намека на сомнение в ее легитимности. Граждане других стран смотрят на это с завистью", – указано в посте.

I have many criticisms of Sunak and the Conservatives but we should all reflect that they have shown no hesitation in accepting the will of the people nor any hint of questioning its legitimacy. Citizens of other nations look on enviously. https://t.co/W6teNBezV4