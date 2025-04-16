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Мир

Трамп запретил сотрудникам минюста США публикации в соцсетях

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 08:32 Фото: flickr/White House
Администрация президента США Дональда Трампа запретила сотрудникам Министерства юстиции публиковать в соцсетях данные, связанные с их работой в правительстве, сообщает Zakon.kz.

По информации Газета.Ru, изменение внес заместитель генерального прокурора Тодд Бланш, которого расстроила риторика некоторых политических назначенцев.

Сотрудники Министерства юстиции США не должны публиковать в социальных сетях ничего, связанного с их работой в правительстве. Им запрещено обсуждать закрытые расследования или делать политически мотивированные заявления, которые могут нанести ущерб беспристрастности департамента.

Теперь американские госслужащие должны использовать социальные сети с осторожностью, не нанося "ущерб эффективности работы отдела".

Ранее врач Белого дома обнаружил несколько странностей в здоровье Трампа.

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Аксинья Титова
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