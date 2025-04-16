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Мир

Первый в мире случай сочетания несочетаемых болезней выявили в России

Анализ, анализы, больница, поликлиника, врач, врачи, доктор, доктора, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 09:47 Фото: Zakon.kz
Впервые в мире Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова (МГНЦ) зафиксировал две несочетаемые болезни у одной пациентки: гетерозиготную семейную гиперхолестеринемию и гетерозиготную ситостеролемию, сообщает Zakon.kz.

В первом случае у человека накапливается холестерин в виде атеросклеротических бляшек. Второе заболевание это исключает: при нем на стенках сосудов накапливается не холестерин, а станол растительного происхождения.

Как рассказали в Минобрнауки РФ, 47-летняя пациентка получила молекулярно установленный диагноз только в возрасте 45 лет. Диагностический путь продлился более 10 лет. С одной стороны, у женщины были глубокие ксантомы (подкожные отложения холестерина), прогрессировало сердечно-сосудистое заболевание, в семье есть случаи гибели от этих болезней – все это характерно для семейной гиперхолестеринемии.

Но при этом у пациентки не тот уровень липопротеидов низкой плотности, который отмечается при таком диагнозе. Пациенты с этим заболеванием, как правило, набирают от 6 до 10 баллов по системе оценки Голландской сети липидных клиник. Пациентка набирала до 20 баллов. Кроме того, агрессивное течение атеросклероза, ксантоматоз, необъяснимая гемолитическая анемия с тромбоцитопенией заставили задуматься о другой наследственной болезни – ситостеролемии. При семейной гиперхолестеринемии нарушается обмен липопротеидов низкой плотности, а при ситостеролемии – обмен растительных масел, ситостеролов, их уровень в крови повышается в 30-100 раз.

Пациентку направили на консультацию врача-генетика в Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова. В результате молекулярной диагностики медики подтвердили первый в мире случай сочетания гетерозиготной семейной гиперхолестеринемии и гетерозиготной ситостеролемии.

"Клинические проявления пациента указывали как на семейную гиперхолестеринемию, так и на ситостеролемию, однако сочетание этих двух заболеваний казалось практически невероятным. Семейная гиперхолестеринемия – это одно из наиболее распространенных наследственных моногенных заболеваний. Согласно последним международным оценкам, его распространенность составляет не менее чем 1 случай на 313 человек. Распространенность ситостеролемии во всем мире приблизительно оценивается как 1 случай на 200 000 человек. Следовательно, вероятность сочетания этих состояний составляет 0,0000016%, или 1 из 62 600 000. Тем не менее мы столкнулись с таким случаем", – рассказал "Газете.Ru" научный сотрудник Научно-консультативного отдела МГНЦ, врач-генетик Петр Васильев.

Пациентке рекомендовали придерживаться строгой диеты со сниженным количеством растительных стеролов и животных жиров, а также скорректировали лекарственную терапию. После этого уровень липопротеинов низкой плотности и ситостеролов заметно снизился, ксантомы полностью регрессировали, снизился риск сердечно-сосудистых заболеваний, качество жизни пациентки повысилось.

Ранее ученые выяснили, почему некоторые лекарства действуют на людей по-разному.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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