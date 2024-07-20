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В США инфекция охватила 12 штатов и унесла жизни двух человек

В США инфекция охватила 12 штатов и унесла жизни двух человек, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 05:16 Фото: sar-vet.ru
Американские врачи объявили о вспышке листериоза. По информации Центра по контролю за заболеваниями почти три десятка госпитализированы, жертвами стали два человека, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, умерли два человека в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. Еще 28 заболевших в других регионах были госпитализированы. Наибольшее число случаев зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Предварительно, многие заболевшие листериозом употребляли в пищу готовые мясные и колбасные изделия, купленные в продуктовых магазинах.

Ранее на этой неделе о вспышке листериоза объявили власти Канады. Там от болезни скончались также два человека, еще девять были госпитализированы.

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