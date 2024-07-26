Из-за тайфуна в Китае в зоне бедствия оказались 620 тысяч человек

В восточной китайской провинции Фуцзянь эвакуировали 150 тыс.человек из-за тайфуна "Гаеми", однако в зоне бедствия остаются еще свыше 628 тысяч жителей, сообщает Zakon.kz.

По информации Центрального телевидения Китая, тайфун превратился в тропический шторм и продолжает движение в глубь материка.

Агентство Xinhua передает, что в провинции Фуцзянь приостановлена работа более 70 паромных маршрутов, отменено около 100 авиарейсов.

По его сведениям, тропический циклон ураганной силы обрушился на регион 25 июля во второй половине дня.

Ранее сообщалось, что в среду ночью тайфун обрушился на восточное побережье Тайваня в районе уезда Илань. По официальным данным, жертвами удара стихии стали 5 человек, еще свыше 500 пострадали в той или иной степени.