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Китаянка отомстила надменным продавцам в дорогом бутике

Бутик, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 01:22 Фото: pixabay
Женщина отказалась от покупки, после того как персонал в течение двух часов пересчитывал ее наличные в бутике Louis Vuitton, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, все началось с того, что женщина пошла в магазин Louis Vuitton в Чунцине за одеждой, а консультанты повели себя неуважительно по отношению к ней. Они проигнорировали ее просьбу о питьевой воде, а когда клиентка попросила показать ей новые поступления, указали на старую коллекцию. Женщина покинула бутик и позвонила в штаб-квартиру бренда, чтобы пожаловаться. Однако и там ее замечания оставили без внимания.

Спустя два месяца китаянка вернулась в магазин в сопровождении личного ассистента и друга. Она примерила кое-какую одежду и сделала вид, что собирается покупать ее. Консультантам она сообщила, что расплатится наличными. Персонал два часа пересчитывал купюры. Всего в сумке было 600 тыс. юаней. Это примерно 40 млн тенге. Когда продавцы закончили, женщина сказала, что ничего не будет покупать и ушла.

Своей историей китаянка поделилась в соцсетях. Ее поддержали многие сограждане и добавили, что сами сталкивались с пренебрежительным отношением со стороны продавцов товаров люксового сегмента.

Недавно также в Китае задержали вылет самолета из-за пассажирки, которая отказалась положить дизайнерскую сумку Louis Vuitton под сиденье перед собой по требованию бортпроводника.

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