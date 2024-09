Супертайфун смыл целую деревню во Вьетнаме

6 сентября 2024 года супертайфун Яги обрушился на китайскую провинцию Хайнань, а следом – на Вьетнам. По последним данным, число погибших в результате тайфуна увеличилось до 143 человек. Еще 58 человек числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

В публикации издания "Коммерсант" сказано, что количество жертв выросло после того, как внезапное наводнение смыло целую деревню на севере страны.

Water levels in rivers in the North are rising. Hanoi bracing for flood. Some localities of Chuong My district and some wards of Hoan Kiem district outside the dike of the Red River have already inundated. Tuyen Quang city is flooded. #flooding #TyphoonYagi #Hanoi pic.twitter.com/5MulowaziW — Vietnam Defense (@vietnamese_news) September 11, 2024

Также более 700 человек получили травмы различной степени тяжести.

Whoahh! A a soldier fell over the railings into floodwaters while trying to prevent a barge from crashing into Cốc Lếu Bridge in Lao Cai City, Vietnam today. These three videos show just how incredibly lucky he was in the end 😱



Vietnam is still suffering from the effects of… pic.twitter.com/ajReAWoqaR — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 10, 2024

В Министерстве сельского хозяйства с сожалением заявили, что из-за непогоды уничтожено около 210 тыс. га посевов.

Update: 🇨🇳 🇻🇳 #Typhoon #Yagi has killed 64 in #Vietnam, mostly due to landslides and #floods. A bridge collapse left 13 missing, and a bus with 20 people was #buried. The #storm also killed 20 in the #Philippines and four in #China. pic.twitter.com/nyOpqvR8zN — Cyrus (@Cyrus_In_The_X) September 9, 2024

6 сентября сообщалось, что максимальная постоянная скорость ветра тайфуна Яги составляет 230 километров в час. Он эквивалентен урагану 4-й категории – второму по мощности тропическому циклону в мире 2024 года на данный момент, уступающему только атлантическому урагану Берилл, который имел 5-ю категорию.