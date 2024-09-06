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Мощнейший за последние десять лет тайфун обрушился на "китайские Гавайи"

Мощнейший тайфун обрушился на Хайнань, китайские Гавайи, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 16:43 Фото: X/yangyubin1998/woyongdehuawei/biantaibaobao
Один из самых сильных тайфунов за последние десять лет обрушился на китайский туристический остров Хайнань, сообщает Zakon.kz.

Максимальная постоянная скорость ветра тайфуна Яги составляет 230 километров в час. Он эквивалентен урагану 4-й категории – второму по мощности тропическому циклону в мире 2024 года на данный момент, уступающему только атлантическому урагану Берилл, который имел 5-ю категорию, пишет CNN.

Ожидается, что значительный ущерб от ветра – поврежденные деревья, здания и линии электропередач – а также наводнения и чрезвычайно высокие волны вдоль побережья обрушатся на Хайнань и южную провинцию Гуандун. Шторм, по прогнозам, сохранит силу и обрушится на север Вьетнама в субботу, 7 сентября, вечером.

Приближающийся тайфун уже парализовал города по всему Хайнаню: школы, предприятия, рестораны и пляжи закрыты, а общественный транспорт, включая поезда и авиарейсы, остановлен. Некоторые города в соседних провинциях Гуандун и Гуанси приняли аналогичные меры.

По сообщениям государственных СМИ, более 400 000 жителей Хайнаня, включая рыбаков и строителей, были эвакуированы в безопасные места, а свыше 34 000 рыболовных судов вернулись в порт, чтобы укрыться от тайфуна.

Хайнань часто называют "китайскими Гавайями" из-за песчаных пляжей, хорошего серфинга, пятизвездочных курортов и беспошлинной торговли класса люкс. Но сейчас там не самый пик туристического сезона.

Яги считается самым сильным тайфуном, обрушившимся на остров, после Раммасуна в 2014 году. Тот супертайфун унес жизни по меньшей мере 62 человек в провинциях Хайнань, Гуандун, Гуанси и Юньнань, нанеся прямой экономический ущерб на сумму более 5,3 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что сильные дожди парализовали Анкару: были затоплены подземные переходы, многие проспекты и улицы, первые этажи некоторых домов и магазинов, дорога и транспортные средства.

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