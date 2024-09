Мощнейший за последние десять лет тайфун обрушился на "китайские Гавайи"

Максимальная постоянная скорость ветра тайфуна Яги составляет 230 километров в час. Он эквивалентен урагану 4-й категории – второму по мощности тропическому циклону в мире 2024 года на данный момент, уступающему только атлантическому урагану Берилл, который имел 5-ю категорию, пишет CNN.

