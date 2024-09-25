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В Узбекистане осудили женщину, пытавшуюся продать дочь за 25 тысяч долларов

Суд, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 05:00 Фото: pixabay
41-летняя жительница Узбекистана осуждена за попытку продать свою несовершеннолетнюю дочь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Qalampir, для совершения сделки женщина приехала из Кашкадарьи. Задержание прошло в ресторане, после того как она получила 25 тыс. долларов за 13-летнюю дочь. Женщина рассказала, что у нее нет дома и ей предложили его в обмен на ребенка. Она заявила, что жалеет о содеянном.

Суд признал ее виновной и приговорил к пяти годам колонии строгого режима. Детей осужденной передали под государственную защиту.

А в Индии стая обезьян спасла девочку от педофила.

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