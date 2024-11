Илон Маск осудил власти США за усыпление популярной в Сети белки

Об этом он написал в X (ранее Twitter).

Ранее Департамент окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у блогера Марка Лонго его белку и енота по кличке Фред и усыпил животных. В ведомстве заявили, что приняло соответствующее решение, поскольку получило многочисленные жалобы на незаконное содержание диких животных в качестве домашних.

The government should not be allowed to barge into your house and kill your pet! That’s messed up.



Even if it is illegal to have a pet squirrel (which it shouldn’t be), why kill PNut instead of simply releasing him into the forest!? https://t.co/2m9Gi5QpUT