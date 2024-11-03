Илон Маск осудил власти США за усыпление популярной в Сети белки
Фото: flickr
Миллиардер Илон Маск осудил усыпление американскими властями популярной в соцсетях белки по кличке Пинат (Peanut, по-русски "арахис"), сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в X (ранее Twitter).
"Правительству нельзя позволять врываться в ваш дом и убивать вашего питомца! Это полный беспредел. Даже если держать белку в качестве домашнего животного противозаконно (а это не должно быть так), зачем убивать, а не просто выпустить его в лес!?" – написал он.
Ранее Департамент окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у блогера Марка Лонго его белку и енота по кличке Фред и усыпил животных. В ведомстве заявили, что приняло соответствующее решение, поскольку получило многочисленные жалобы на незаконное содержание диких животных в качестве домашних.
The government should not be allowed to barge into your house and kill your pet! That’s messed up.— Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2024
Even if it is illegal to have a pet squirrel (which it shouldn’t be), why kill PNut instead of simply releasing him into the forest!? https://t.co/2m9Gi5QpUT
Ранее сообщалось, какие домашние животные лучше помогут справиться с депрессией.
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