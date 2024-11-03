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Илон Маск осудил власти США за усыпление популярной в Сети белки

миллиардер, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 18:19 Фото: flickr
Миллиардер Илон Маск осудил усыпление американскими властями популярной в соцсетях белки по кличке Пинат (Peanut, по-русски "арахис"), сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в X (ранее Twitter).

"Правительству нельзя позволять врываться в ваш дом и убивать вашего питомца! Это полный беспредел. Даже если держать белку в качестве домашнего животного противозаконно (а это не должно быть так), зачем убивать, а не просто выпустить его в лес!?" – написал он.

Ранее Департамент окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у блогера Марка Лонго его белку и енота по кличке Фред и усыпил животных. В ведомстве заявили, что приняло соответствующее решение, поскольку получило многочисленные жалобы на незаконное содержание диких животных в качестве домашних.

Ранее сообщалось, какие домашние животные лучше помогут справиться с депрессией.

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