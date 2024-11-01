Какие домашние животные лучше помогут справиться с депрессией

Психолог Дарья Яушева дала советы по выбору животного людям, склонным к депрессивным состояниям, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, таким людям лучше выбирать в качестве домашнего питомца собаку. Эти животные требуют постоянного внимания и ухода, и, по словам психолога, забота за щенком станет своего рода поведенческой активацией.

"Домашние животные помогают снизить уровень стресса и тревоги. Собаки подходят тем людям, которые склонны к тревоге и депрессии. Эти животные требуют постоянного внимания и ухода. Такая забота становится своего рода поведенческой активацией", – пояснила для NEWS.ru Яушева.

Она порекомендовала семейным людям присмотреться к таким породам собак, как лабрадоры или ретриверы. Эти домашние любимцы дружелюбны и социализированы, они помогут детям развить навыки заботы и ответственности.

По мнению специалиста, тем, кто ценит спокойствие, тихий отдых и минимальное вмешательство в личное пространство, можно обратить внимание на кошек. Яушева уточнила, что эти животные довольно независимы, но создают атмосферу уюта.

Рыбы и грызуны – хорошие варианты, если хочется завести питомца, но нет готовности уделять много времени уходу.

"Наблюдение за рыбками, например, может оказывать успокаивающее воздействие и помогает бороться со стрессом", – заключила Яушева.

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