Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие домашние животные лучше помогут справиться с депрессией

Какие домашние животные лучше помогут справиться с депрессией, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 12:29 Фото: рixabay
Психолог Дарья Яушева дала советы по выбору животного людям, склонным к депрессивным состояниям, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, таким людям лучше выбирать в качестве домашнего питомца собаку. Эти животные требуют постоянного внимания и ухода, и, по словам психолога, забота за щенком станет своего рода поведенческой активацией.

"Домашние животные помогают снизить уровень стресса и тревоги. Собаки подходят тем людям, которые склонны к тревоге и депрессии. Эти животные требуют постоянного внимания и ухода. Такая забота становится своего рода поведенческой активацией", – пояснила для NEWS.ru Яушева.

Она порекомендовала семейным людям присмотреться к таким породам собак, как лабрадоры или ретриверы. Эти домашние любимцы дружелюбны и социализированы, они помогут детям развить навыки заботы и ответственности.

По мнению специалиста, тем, кто ценит спокойствие, тихий отдых и минимальное вмешательство в личное пространство, можно обратить внимание на кошек. Яушева уточнила, что эти животные довольно независимы, но создают атмосферу уюта.

Рыбы и грызуны – хорошие варианты, если хочется завести питомца, но нет готовности уделять много времени уходу.

"Наблюдение за рыбками, например, может оказывать успокаивающее воздействие и помогает бороться со стрессом", – заключила Яушева.

Ранее мы рассказывали о том, как приобрести полезные привычки, не меняя образ жизни.

Читайте также

Продукты, провоцирующие появление прыщей, перечислила косметолог
Продукты, провоцирующие появление прыщей, перечислила косметолог
Иванов день, 1 ноября, приметы, погода, что нельзя делать
1 ноября Иванов день: народные приметы о погоде и что нельзя делать
Названо оптимальное время сна
Названо оптимальное время сна
Ирина Капитанова
Интересное 2024 год Кошки Рыбы Собаки Здоровье Психология
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья, квартира, накопления
"Вполне реально": казахстанка рассказала, как накопила на квартиру за три года
Казахтелеком начинает масштабную замену роутеров
"Казахтелеком" начинает масштабную замену роутеров
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Сати Казанова поделилась нежным видео с новорожденной дочкой и мужем
Сати Казанова поделилась нежным видео с новорожденной дочкой и мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: