Американку обвинили в попытке продать ребенка за 150 долларов

Согласно материалам суда, 21-летняя жительница техасского города Хьюстон Джунипер Брайсон незадолго до родов общалась с несколькими потенциальными покупателями. В итоге она предложила младенца покупателю из Луизианы за 150 долларов. В документах также указано, что анализы показали в крови ребенка наркотические вещества, которые, по версии следствия, употребляла мать. Об этом пишет газета Houston Chronicle.

Женщину ранее предупреждали о незаконности ее действий.

После того как один из пользователей соцсети сообщил о ситуации в полицию, женщине были предъявлены обвинения. Теперь ей грозит тюремное заключение сроком от двух до 10 лет и штраф до 10 тыс. долларов.

Juniper Bryson, 21, of #Houston, #Texas, has been arrested for allegedly attempting to sell her newborn baby on Facebook



In September, Bryson posted in an online group called "Birth Mothers Looking for Adoptive Parent(s)," offering her soon-to-be-born child for adoption



