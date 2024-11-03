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Американку обвинили в попытке продать ребенка за 150 долларов

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 02:12 Фото: pexels
Жительницу Техаса обвинили в попытке продать своего новорожденного ребенка за 150 долларов, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам суда, 21-летняя жительница техасского города Хьюстон Джунипер Брайсон незадолго до родов общалась с несколькими потенциальными покупателями. В итоге она предложила младенца покупателю из Луизианы за 150 долларов. В документах также указано, что анализы показали в крови ребенка наркотические вещества, которые, по версии следствия, употребляла мать. Об этом пишет газета Houston Chronicle.

Женщину ранее предупреждали о незаконности ее действий.

"Продажа ребенка не отличается от суррогатного материнства", – настаивала она.

После того как один из пользователей соцсети сообщил о ситуации в полицию, женщине были предъявлены обвинения. Теперь ей грозит тюремное заключение сроком от двух до 10 лет и штраф до 10 тыс. долларов.

Американская компания Heliospect Genomics предлагает будущим родителям проверить эмбрионы на уровень IQ и другие желаемые черты за 50 тыс. долларов.

Алия Абди
США Facebook 2024 год Деньги Социальные сети Беременность Полиция
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