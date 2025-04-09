Госпереворот предотвратили в Кыргызстане: как он мог произойти

Комитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) 9 апреля сообщил о пресечении попытки организации массовых беспорядков и разжигания межнационального конфликта, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, злоумышленники намеревались организовать локальные конфликты с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками.

"Основной целью являлась дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота", – сказано в сообщении.

В ГКНБ рассказали, что в начале 2025 года в рамках уголовного дела проводился комплекс оперативных и следственно-оперативных мероприятий по активной разработке группы лиц, планировавшей массовые беспорядки, под управлением идейных вдохновителей, один из которых находится в бегах, за пределами страны, предположительно, в ОАЭ. Все участники данной группы, в том числе руководители среднего звена, были установлены и задержаны.

"В частности, указанная группа в целях реализации своих намерений запланировала снять фейковый провокационный видеоролик с обращением кыргызской "избитой, полуобнаженной девушки", над которой якобы надругались иностранные граждане. В данном видео она молит о помощи и поддержки против иностранных граждан для максимального распространения в социальных сетях. Данное видео должно было затронуть национальные патриотические чувства и спровоцировать представителей неорганизованной молодежи страны аналогично событиям, произошедшим в мае 2024 года. Далее специально подготовленные боевые группы, снаряженные огнестрельным оружием, в разных точках Бишкека организуют драки и погромы в местах работы и жительства иностранцев", – озвучили планы подозреваемых в ГКНБ.

Аналогичные провокации планировали в отношении гражданских и представителей правоохранительных органов с последующими массовыми беспорядками.

"Все эти действия должны были дискредитировать органы управления страны и вызвать недовольство населения, создавая благоприятные условия для масштабных протестных акций, финансируемых так называемой "оппозицией". В ходе следствия получена информация, что общая организация проводилась дистанционно из-за пределов Кыргызской Республики. В настоящее время ведется работа по поимке организаторов", – добавили в ведомстве.

В ГКНБ заявляют, что пресекли попытку организации массовых беспорядков на финальном этапе подготовки и реализации планов.

8 апреля полиция Алматы рассказала о кыргызстанце, который накатал в городе штрафов на 1 млн тенге.