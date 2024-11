Военный самолет рухнул на проезжую часть в Эквадоре

В результате несчастного случая погибли курсант ВВС Эквадора Хуан Пачеко и капитан ВВС Эквадора Диана Руис, которая в марте 2014 года стала первой женщиной-пилотом военного подразделения "Гепард", сверхзвукового самолета.

Также, как уточняется в публикации издания Daily Mail, после падения самолет сразу остановился. В проезжавшего мимо байкера попали обломки воздушного судна.

Captain Diana Ruiz, "The Supersonic Woman" in the Ecuadorian skies (Ecuadorian Air Force), lost life in the fatal crash of a Diamond DA 20C1 "Eclipse" aircraft in La Libertad, province of Guayas in Ecuador.



In 2014, she became the first Ecuadorian woman to board a fighter plane… pic.twitter.com/pszrxwtpxF