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Известный бренд представил первый электромобиль после спорного ребрендинга

Известный бренд представил первый концепт-кар после спорного ребрендинга, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 04:21 Фото: Ягуар Ленд Ровер
Британский производитель автомобилей класса люкс Jaguar представил концепт-кар Type 00 – первый электромобиль после ребрендинга, вызвавшего неоднозначные мнения, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, производитель авто заявил, что он "представляет неожиданное и драматическое воплощение Jaguar, поскольку бренд продолжает свою трансформацию".

Известный бренд представил первый концепт-кар после спорного ребрендинга, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 04:21

Фото: Ягуар Ленд Ровер

Type 00 имеет длинный капот и профиль фастбэка, а также 23-дюймовые легкосплавные диски. Он представлен в двух цветах: Miami Pink и London Blue.

"Первый вариант отражает культовую обстановку в стиле ар-деко, в которой был представлен автомобиль, а второй отсылает к британскому наследию", – говорится в пресс-релизе Jaguar.

Хотя Type 00 является концептом и, следовательно, никогда не поступит в производство, мнения в интернете по этому поводу разделились.

Некоторые комментаторы на X считают, что машина "выглядит стильно", но другие пишут, что новая модель "более чем уродлива".

Jaguar заявил, что станет брендом, выпускающим исключительно электрические автомобили и ориентированным на класс люкс.

"Этот переход выходит за рамки продуктов, которые разрабатывает и производит Jaguar. Он представляет собой переосмысление всего бренда", – заявил автопроизводитель.

Ранее крупнейший профсоюз Германии IG Metall заявил о начале забастовки сотрудников автоконцерна Volkswagen со 2 декабря.

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