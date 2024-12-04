Известный бренд представил первый электромобиль после спорного ребрендинга
По информации CNN, производитель авто заявил, что он "представляет неожиданное и драматическое воплощение Jaguar, поскольку бренд продолжает свою трансформацию".
Фото: Ягуар Ленд Ровер
Type 00 имеет длинный капот и профиль фастбэка, а также 23-дюймовые легкосплавные диски. Он представлен в двух цветах: Miami Pink и London Blue.
"Первый вариант отражает культовую обстановку в стиле ар-деко, в которой был представлен автомобиль, а второй отсылает к британскому наследию", – говорится в пресс-релизе Jaguar.
Хотя Type 00 является концептом и, следовательно, никогда не поступит в производство, мнения в интернете по этому поводу разделились.
Некоторые комментаторы на X считают, что машина "выглядит стильно", но другие пишут, что новая модель "более чем уродлива".
Jaguar заявил, что станет брендом, выпускающим исключительно электрические автомобили и ориентированным на класс люкс.
"Этот переход выходит за рамки продуктов, которые разрабатывает и производит Jaguar. Он представляет собой переосмысление всего бренда", – заявил автопроизводитель.
Ранее крупнейший профсоюз Германии IG Metall заявил о начале забастовки сотрудников автоконцерна Volkswagen со 2 декабря.