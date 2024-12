Дональд Трамп стал человеком года, обойдя Илона Маска и Камалу Харрис

Политику удалось обойти в рейтинге предпринимателя Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и основателя корпорации Meta Марка Цукерберга.

Как уточняется, на звание также претендовали президент Мексики Клаудия Шейнбаум, супруга британского принца Кейт Миддлтон и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Кроме того, "Человеком года" также могли стать популярный американский комик Джо Роган и Юлия Навальная.

Donald Trump is TIME's Person of the Year https://t.co/IjP5W2otV5 pic.twitter.com/CVHX9o0DB3