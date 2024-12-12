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Мир

Дональд Трамп стал человеком года, обойдя Илона Маска и Камалу Харрис

президент США, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 18:34 Фото: flickr/Gage Skidmore
Победивший на выборах президента в США Дональд Трамп получил звание "Человек года" по версии журнала Time, сообщает Zakon.kz.

Политику удалось обойти в рейтинге предпринимателя Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и основателя корпорации Meta Марка Цукерберга.

"Дональд Трамп – "Человек года" по версии Time", – говорится в сообщении журнала в соцсети X.

Как уточняется, на звание также претендовали президент Мексики Клаудия Шейнбаум, супруга британского принца Кейт Миддлтон и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Кроме того, "Человеком года" также могли стать популярный американский комик Джо Роган и Юлия Навальная.

Ранее журнал Time озвучил шорт-лист претендентов на звание "Человек года". В него вошли от подкастеров до членов королевской семьи. Редакторы журнала выбрали 10 личностей, которые, по их мнению, оказали наибольшее влияние на мир в этом году.

Отметим, что в 2023 году звание "Человек года" завоевала певица Тейлор Свифт.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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