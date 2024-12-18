Продажу одноразовых электронных сигарет запретят в Великобритании

С июня 2025 года в стране введут запрет на реализацию одноразовых электронных сигарет, сообщает Zakon.kz.

Устройства провоцируют пожары и загрязняют окружающую среду, пишет The Guardian. Оказалось, что каждую секунду в стране выбрасывается 13 таких устройств, а ежедневно – более млн.

"Некоторые устройства содержат батареи, которые могут спровоцировать пожар в мусоровозе или центре утилизации отходов", – говорится в публикации.

Такие чрезвычайные происшествия в 2024 году стали происходить на 71% чаще, чем в 2022 году.

New research by @recycleelectric has found that 8.2 million vapes are thrown away each week, up from the estimated 5 million.



These staggering figures demonstrate the environmental challenges we face as a result of vapes being thrown away incorrectly.https://t.co/9V3m4HwCHH — LGA Wellbeing (@LGAWellbeing) December 16, 2024

Также экологи считают устройства вредными и расточительными, так как они содержат литий и медь, которые могли бы обеспечить питанием более 10 тыс. автомобилей, а в итоге оказываются на свалке.

"Нужно разместить больше информации о правильной утилизации вейпов", – уверены активисты.

Поэтому с июня следующего года в стране будут разрешены к продаже:

только перезаряжаемые электронные сигареты;

содержащие заправляемый картридж.

А в Грузии с нового года вводятся ограничения по применению пиротехники. Это связано с неограниченным их использованием на митингах в Тбилиси.