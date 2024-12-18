#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
524.66
550.21
5.09
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
524.66
550.21
5.09
Мир

Продажу одноразовых электронных сигарет запретят в Великобритании

Сигареты, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 06:00 Фото: pixabay
С июня 2025 года в стране введут запрет на реализацию одноразовых электронных сигарет, сообщает Zakon.kz.

Устройства провоцируют пожары и загрязняют окружающую среду, пишет The Guardian. Оказалось, что каждую секунду в стране выбрасывается 13 таких устройств, а ежедневно – более млн.

"Некоторые устройства содержат батареи, которые могут спровоцировать пожар в мусоровозе или центре утилизации отходов", – говорится в публикации.

Такие чрезвычайные происшествия в 2024 году стали происходить на 71% чаще, чем в 2022 году.

Также экологи считают устройства вредными и расточительными, так как они содержат литий и медь, которые могли бы обеспечить питанием более 10 тыс. автомобилей, а в итоге оказываются на свалке.

"Нужно разместить больше информации о правильной утилизации вейпов", – уверены активисты.

Поэтому с июня следующего года в стране будут разрешены к продаже:

  • только перезаряжаемые электронные сигареты;
  • содержащие заправляемый картридж.

А в Грузии с нового года вводятся ограничения по применению пиротехники. Это связано с неограниченным их использованием на митингах в Тбилиси.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Илон Маск и SpaceX столкнулись с серьезными проверками
Мир
04:14, 18 декабря 2024
Илон Маск и SpaceX столкнулись с серьезными проверками
Трамп набрал нужное количество голосов выборщиков для победы на выборах
Мир
03:40, 18 декабря 2024
Трамп набрал нужное количество голосов выборщиков для победы на выборах
Генсек Совета Европы срочно направляется в Тбилиси
Мир
03:13, 18 декабря 2024
Генсек Совета Европы срочно направляется в Тбилиси
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: