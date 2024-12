Продажу одноразовых электронных сигарет запретят в Великобритании

Устройства провоцируют пожары и загрязняют окружающую среду, пишет The Guardian. Оказалось, что каждую секунду в стране выбрасывается 13 таких устройств, а ежедневно – более млн.

Такие чрезвычайные происшествия в 2024 году стали происходить на 71% чаще, чем в 2022 году.

New research by @recycleelectric has found that 8.2 million vapes are thrown away each week, up from the estimated 5 million.



These staggering figures demonstrate the environmental challenges we face as a result of vapes being thrown away incorrectly.https://t.co/9V3m4HwCHH