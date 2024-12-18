Продажу одноразовых электронных сигарет запретят в Великобритании
Устройства провоцируют пожары и загрязняют окружающую среду, пишет The Guardian. Оказалось, что каждую секунду в стране выбрасывается 13 таких устройств, а ежедневно – более млн.
"Некоторые устройства содержат батареи, которые могут спровоцировать пожар в мусоровозе или центре утилизации отходов", – говорится в публикации.
Такие чрезвычайные происшествия в 2024 году стали происходить на 71% чаще, чем в 2022 году.
New research by @recycleelectric has found that 8.2 million vapes are thrown away each week, up from the estimated 5 million.— LGA Wellbeing (@LGAWellbeing) December 16, 2024
These staggering figures demonstrate the environmental challenges we face as a result of vapes being thrown away incorrectly.https://t.co/9V3m4HwCHH
Также экологи считают устройства вредными и расточительными, так как они содержат литий и медь, которые могли бы обеспечить питанием более 10 тыс. автомобилей, а в итоге оказываются на свалке.
"Нужно разместить больше информации о правильной утилизации вейпов", – уверены активисты.
Поэтому с июня следующего года в стране будут разрешены к продаже:
- только перезаряжаемые электронные сигареты;
- содержащие заправляемый картридж.
А в Грузии с нового года вводятся ограничения по применению пиротехники. Это связано с неограниченным их использованием на митингах в Тбилиси.