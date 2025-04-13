Мэр Сеула отказался от президентских выборов в Южной Корее

12 апреля мэр Сеула О Се Хун отказался от участия в президентских выборах в Южной Корее, сообщает Zakon.kz.

В ходе экстренной пресс-конференции О Се Хун объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в Южной Корее, назначенных на 3 июня. Это заявление стало неожиданностью для многих его сторонников и политических аналитиков, считавших его одним из потенциальных фаворитов в предвыборной гонке, пишет Yonhap News.

По словам О Се Хуна, решение было принято после долгих раздумий и консультаций с ближайшими соратниками. Он подчеркнул, что в нынешних условиях считает своим долгом сосредоточиться на управлении столицей и завершении начатых проектов, включая:

развитие городской инфраструктуры;

улучшение системы общественного транспорта;

реализацию программ по борьбе с изменением климата.

"Сеул стоит перед серьезными вызовами, и я чувствую ответственность продолжать служить его жителям, – заявил мэр. – Сейчас не время для личных амбиций, когда необходимо сосредоточиться на стабильности и развитии города".

Эксперты выразили мнение, что отказ О Се Хуна от участия в выборах может серьезно повлиять на расстановку сил в предвыборной кампании. Он рассматривался как возможный единый кандидат от консервативных сил, способный конкурировать с представителями прогрессивного лагеря. В связи с этим ожидается, что в ближайшие дни усилится активность других претендентов на выдвижение, а политические партии начнут пересматривать свои стратегии.

О Се Хун занимает пост мэра Сеула с 2021 года и ранее уже возглавлял город в период с 2006 по 2011 год.

В других странах дела обстоят совсем иным образом. К примеру, 12 апреля президент США Дональд Трамп презентовал памятник самому себе, а президент Беларуси пригласил в свою страну трудовых мигрантов из Пакистана.