12 апреля президент США Дональд Трамп презентовал памятник самому себе, сообщает Zakon.kz.

Скульптуру высотой более двух метров президенту подарил Энтони Константино, предприниматель и бывший кандидат в Палату представителей, а также член гольф-клуба Трампа. Об этом Энтони Константино рассказал на своей странице в Х.

CONSTANTINO PRESENTS MONUMENT TO PRESIDENT TRUMP



WEST PALM BEACH, FL, April 12, 2025 – Sticker Mule CEO and former NY-21 Congressional candidate Anthony Constantino gave President Donald Trump a gift that will now be a permanent fixture at his Trump International Golf Club.… pic.twitter.com/9t8v3DMktd — Anthony Constantino (@ac132) April 12, 2025

Бронзовую статую установили недалеко от поля, где американский президент занимается спортом. Во время церемонии Трамп сиял от гордости, позируя рядом с автором подарка. Среди приглашенных гостей были политический консультант Роджер Стоун, друг семьи Трампов Бо Лаудон, другие единомышленники и друзья президента.

BREAKING 🚨 President Trump unveiled an iconic Statue of himself "Fight Fight Fight" LET’S GO🔥



Nobody can match Trump’s Aura ❤️ pic.twitter.com/zRDxb4Ey94 — Tom Homan 🇺🇸 News (Commentary) (@HomanNews) April 12, 2025

"Монумент неповиновению" занял центральное место между клубным домом и полем для гольфа. По словам Константино, руководитель одной из конкурирующих компаний, случайно оказавшийся в Мар-а-Лаго в момент открытия, выразил восхищение памятником, но попросил не называть его имени из-за опасений перед реакцией левых.

В 2019 году Трамп заявил, что "лучше всего в жизни он умеет строить", а потому "Стена Трампа" на границе с Мексикой должна быть "красивой". Теперь эстетическим символом стал образ самого непокорного лидера Штатов.

Теперь понятно, почему любитель эстетики Трамп решил срубить старую магнолию у Белого дома.