Трамп презентовал памятник самому себе

Скульптуру высотой более двух метров президенту подарил Энтони Константино, предприниматель и бывший кандидат в Палату представителей, а также член гольф-клуба Трампа. Об этом Энтони Константино рассказал на своей странице в Х.

CONSTANTINO PRESENTS MONUMENT TO PRESIDENT TRUMP



WEST PALM BEACH, FL, April 12, 2025 – Sticker Mule CEO and former NY-21 Congressional candidate Anthony Constantino gave President Donald Trump a gift that will now be a permanent fixture at his Trump International Golf Club.… pic.twitter.com/9t8v3DMktd