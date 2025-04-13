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Мир

Трамп презентовал памятник самому себе

Дональд Трамп презентовал памятник самому себе, посвященный &quot;неповиновению&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 05:15 Фото: Х/WUTangKids
12 апреля президент США Дональд Трамп презентовал памятник самому себе, сообщает Zakon.kz.

Скульптуру высотой более двух метров президенту подарил Энтони Константино, предприниматель и бывший кандидат в Палату представителей, а также член гольф-клуба Трампа. Об этом Энтони Константино рассказал на своей странице в Х.

Бронзовую статую установили недалеко от поля, где американский президент занимается спортом. Во время церемонии Трамп сиял от гордости, позируя рядом с автором подарка. Среди приглашенных гостей были политический консультант Роджер Стоун, друг семьи Трампов Бо Лаудон, другие единомышленники и друзья президента.

"Монумент неповиновению" занял центральное место между клубным домом и полем для гольфа. По словам Константино, руководитель одной из конкурирующих компаний, случайно оказавшийся в Мар-а-Лаго в момент открытия, выразил восхищение памятником, но попросил не называть его имени из-за опасений перед реакцией левых.

В 2019 году Трамп заявил, что "лучше всего в жизни он умеет строить", а потому "Стена Трампа" на границе с Мексикой должна быть "красивой". Теперь эстетическим символом стал образ самого непокорного лидера Штатов.

Теперь понятно, почему любитель эстетики Трамп решил срубить старую магнолию у Белого дома.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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