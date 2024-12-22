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Мир

Бразилия выпустила новый логотип БРИКС

Бразилия, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 07:08 Фото: pixabay
Логотип для своего председательства в БРИКС в 2025 году представила Бразилия, сообщает Zakon.kz.

По данным бразильского правительства, им станет хлопковое дерево сумаума, растущее в тропических лесах Амазонии. Логотип представляет собой разноцветное дерево на синем фоне. Цветовая гамма дерева, основанная на цветах флага Бразилии, включает красный, зеленый, голубой, желтый и оранжевый.

БРИКС, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 07:08

Фото: пресс-служба правительства Бразилии

В заявлении приводятся характеристики хлопкового дерева, которое в природе может достигать высоты в 60 метров и ширины до двух метров.

"Логотип призван иллюстрировать "грандиозность дипломатии" и передать социально-экономическое и политическое величие БРИКС", – отмечается в описании.

БРИКС – это международная группа, в которую входят пять стран:

  • Бразилия;
  • Россия;
  • Индия;
  • Китай;
  • Южно-Африканская Республика.

В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия. Председательство в сообществе Бразилии начнется с 1 января 2025 года.

Недавно президент Бразилии Луис Лула да Силва перенес операцию на мозге.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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