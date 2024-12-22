Бразилия выпустила новый логотип БРИКС
Фото: pixabay
Логотип для своего председательства в БРИКС в 2025 году представила Бразилия, сообщает Zakon.kz.
По данным бразильского правительства, им станет хлопковое дерево сумаума, растущее в тропических лесах Амазонии. Логотип представляет собой разноцветное дерево на синем фоне. Цветовая гамма дерева, основанная на цветах флага Бразилии, включает красный, зеленый, голубой, желтый и оранжевый.
Фото: пресс-служба правительства Бразилии
В заявлении приводятся характеристики хлопкового дерева, которое в природе может достигать высоты в 60 метров и ширины до двух метров.
"Логотип призван иллюстрировать "грандиозность дипломатии" и передать социально-экономическое и политическое величие БРИКС", – отмечается в описании.
БРИКС – это международная группа, в которую входят пять стран:
- Бразилия;
- Россия;
- Индия;
- Китай;
- Южно-Африканская Республика.
В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия. Председательство в сообществе Бразилии начнется с 1 января 2025 года.
Недавно президент Бразилии Луис Лула да Силва перенес операцию на мозге.
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