Маск призвал проверять умственные способности чиновников

Ранее издание Dallas Express сообщало, что Грейнджер отсутствовала на работе в течение почти всей второй половины текущего года – последний раз она голосовала 24 июля 2024 года.

Как пишет издание, телефонные звонки конгрессвумен остаются без ответа, после направленных ей голосовых сообщений она не перезванивает, а ее неназванный избиратель сообщил изданию, что она находится в доме престарелых для больных деменцией после того, как она потерялась на улице. Dallas Express сообщило, что его команда посетила этот дом престарелых, где сотрудники учреждения подтвердили проживание в нем конгрессвумен.

