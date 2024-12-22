Маск призвал проверять умственные способности чиновников

Американский предприниматель Илон Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей чиновников. Такое предложение он озвучил после того, как 81-летняя действующая конгрессвумен Кэй Грейнджер от штата Техас оказалась в доме престарелых для больных деменцией, сообщает Zakon.kz.

Ранее издание Dallas Express сообщало, что Грейнджер отсутствовала на работе в течение почти всей второй половины текущего года – последний раз она голосовала 24 июля 2024 года.

Как пишет издание, телефонные звонки конгрессвумен остаются без ответа, после направленных ей голосовых сообщений она не перезванивает, а ее неназванный избиратель сообщил изданию, что она находится в доме престарелых для больных деменцией после того, как она потерялась на улице. Dallas Express сообщило, что его команда посетила этот дом престарелых, где сотрудники учреждения подтвердили проживание в нем конгрессвумен.

"Может быть, нам стоит ввести какой-то базовый когнитивный тест для выборных должностных лиц? Это становится безумием", – написал Маск в своем аккаунте в социальной сети Х в ответ на новость о Грейнджер.

Maybe we should have some basic cognitive test for elected officials?



This is getting crazy … https://t.co/raE6dAS1jm – Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2024

Ранее Илон Маск и его компания SpaceX столкнулись с тремя федеральными проверками на предмет нарушения протоколов о гостайне. По данным NYT, бизнесмен не предоставлял подробности встреч с иностранными лидерами и прочие данные. Из-за этого ВВС США недавно отказали Маску в доступе к высокому уровню безопасности.