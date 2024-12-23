Умер 90-летний крокодил Берт из "Крокодила Данди"
По оценке экспертов, кинозвезда прожил почти 100 лет.
"С прискорбием сообщаем о смерти Берта. Звезда "Крокодила Данди" мирно скончался в минувшие выходные, предположительно в возрасте более 90 лет, что ознаменовало конец невероятной эпохи", – отметили представители питомника 23 декабря 2024 года.
Специалисты рассказали, что Берта поймали примерно в 1980 году в реке Рейнольдс. После съемок в "Крокодиле Денди" он стал одной из самых узнаваемых рептилий в мире.
В питомнике уточнили, что Берт был звездой не только в кино, но в Crocosaurus Cove, восхищая посетителей своим внешним видом и упрямым характером.
🚨🇦🇺CROCODILE DUNDEE ICON PASSES AWAY— InfoBites (@InfoBites0) December 23, 2024
Rest assured, it's not Paul Hogan, but rather Burt, the massive 700kg, 5.1-meter saltwater crocodile who shared the screen with him in the 1986 film.
Burt, estimated to have lived beyond 90 years, had been a resident of Crocosaurus Cove in… pic.twitter.com/BE0SCoMKXA
Также сказано, что Берт был заядлым холостяком, вспыльчивый темперамент животного олицетворял "грубый и необузданный дух морского крокодила".
Память Берта намерены увековечить специальной табличкой в парке.
26 ноября 2024 года сообщалось о смерти другого австралийского крокодила длиной 5,48 метра. Он удерживал мировой рекорд как самый большой крокодил в неволе. Предполагалось, что ему было более 110 лет.