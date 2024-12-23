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Мир

Умер 90-летний крокодил Берт из "Крокодила Данди"

крокодил фильм смерть звезда, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 16:23 Фото: pexels
В Австралии умер звезда знаменитого приключенческо-комедийного фильма "Крокодил Данди". Огромный крокодил Берт ушел из жизни в питомнике Crocosaurus Cove, где жил с 2008 года. Длина этого хищника составляла 5,1 метра, а весил он более 700 килограммов, сообщает Zakon.kz.

По оценке экспертов, кинозвезда прожил почти 100 лет.

"С прискорбием сообщаем о смерти Берта. Звезда "Крокодила Данди" мирно скончался в минувшие выходные, предположительно в возрасте более 90 лет, что ознаменовало конец невероятной эпохи", – отметили представители питомника 23 декабря 2024 года.

Специалисты рассказали, что Берта поймали примерно в 1980 году в реке Рейнольдс. После съемок в "Крокодиле Денди" он стал одной из самых узнаваемых рептилий в мире.

В питомнике уточнили, что Берт был звездой не только в кино, но в Crocosaurus Cove, восхищая посетителей своим внешним видом и упрямым характером.

Также сказано, что Берт был заядлым холостяком, вспыльчивый темперамент животного олицетворял "грубый и необузданный дух морского крокодила".

Память Берта намерены увековечить специальной табличкой в парке.

26 ноября 2024 года сообщалось о смерти другого австралийского крокодила длиной 5,48 метра. Он удерживал мировой рекорд как самый большой крокодил в неволе. Предполагалось, что ему было более 110 лет.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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