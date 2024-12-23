Умер 90-летний крокодил Берт из "Крокодила Данди"

В Австралии умер звезда знаменитого приключенческо-комедийного фильма "Крокодил Данди". Огромный крокодил Берт ушел из жизни в питомнике Crocosaurus Cove, где жил с 2008 года. Длина этого хищника составляла 5,1 метра, а весил он более 700 килограммов, сообщает Zakon.kz.

По оценке экспертов, кинозвезда прожил почти 100 лет.

"С прискорбием сообщаем о смерти Берта. Звезда "Крокодила Данди" мирно скончался в минувшие выходные, предположительно в возрасте более 90 лет, что ознаменовало конец невероятной эпохи", – отметили представители питомника 23 декабря 2024 года.

Специалисты рассказали, что Берта поймали примерно в 1980 году в реке Рейнольдс. После съемок в "Крокодиле Денди" он стал одной из самых узнаваемых рептилий в мире.

В питомнике уточнили, что Берт был звездой не только в кино, но в Crocosaurus Cove, восхищая посетителей своим внешним видом и упрямым характером.

🚨🇦🇺CROCODILE DUNDEE ICON PASSES AWAY



Rest assured, it's not Paul Hogan, but rather Burt, the massive 700kg, 5.1-meter saltwater crocodile who shared the screen with him in the 1986 film.



Burt, estimated to have lived beyond 90 years, had been a resident of Crocosaurus Cove in… pic.twitter.com/BE0SCoMKXA — InfoBites (@InfoBites0) December 23, 2024

Также сказано, что Берт был заядлым холостяком, вспыльчивый темперамент животного олицетворял "грубый и необузданный дух морского крокодила".

Память Берта намерены увековечить специальной табличкой в парке.

26 ноября 2024 года сообщалось о смерти другого австралийского крокодила длиной 5,48 метра. Он удерживал мировой рекорд как самый большой крокодил в неволе. Предполагалось, что ему было более 110 лет.