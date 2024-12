Умер 90-летний крокодил Берт из "Крокодила Данди"

По оценке экспертов, кинозвезда прожил почти 100 лет.

Специалисты рассказали, что Берта поймали примерно в 1980 году в реке Рейнольдс. После съемок в "Крокодиле Денди" он стал одной из самых узнаваемых рептилий в мире.

В питомнике уточнили, что Берт был звездой не только в кино, но в Crocosaurus Cove, восхищая посетителей своим внешним видом и упрямым характером.

🚨🇦🇺CROCODILE DUNDEE ICON PASSES AWAY



Rest assured, it's not Paul Hogan, but rather Burt, the massive 700kg, 5.1-meter saltwater crocodile who shared the screen with him in the 1986 film.



Burt, estimated to have lived beyond 90 years, had been a resident of Crocosaurus Cove in… pic.twitter.com/BE0SCoMKXA