Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Самый большой в мире крокодил умер в Австралии в возрасте более 100 лет

Самый большой в мире крокодил умер в Австралии в возрасте более 100 лет, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 03:59 Фото: Брайан Кэсси/AAP/
Австралийский крокодил длиной 5,48 метра, который удерживал мировой рекорд как самый большой крокодил в неволе, умер. Предполагалось, что ему было более 110 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, на своей странице в Facebook организация Marineland Melanesia Crocodile Habitat сообщила, что состояние здоровья Кассия, вес которого превышает одну тонну, ухудшается с 15 октября.

На сайте группы говорится, что он жил в заповеднике с 1987 года, куда его перевезли из соседней Северной территории, где крокодилы играют ключевую роль в туристической индустрии региона.

Кассий, морской крокодил, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире крокодил, содержащийся в неволе.

Он получил этот титул после смерти в 2013 году филиппинского крокодила Лолонга, длина которого, по данным Книги рекордов Гиннесса, составляла 6,17 м.

Ранее у побережья Гавайев на 61-летнего серфера напала акула и откусила ногу, полностью оторвав конечность чуть ниже колена.

Читайте также

Около 95 человек погибли и десятки пропали без вести в результате наводнений в Испании
Около 95 человек погибли и десятки пропали без вести в результате наводнений в Испании
«Ведьминские» знаки обнаружили на стенах тюдоровского поместья в Англии 
"Ведьминские" знаки обнаружили на стенах тюдоровского поместья в Англии
исследование
Животные вирусы способны вызвать новую пандемию – исследование
Аксинья Титова
Интересное Австралия Книга рекордов Гиннесса 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором в Казахстане
погода в Казахстане на ноябрь
Каким будет ноябрь, рассказали казахстанские синоптики
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Резкое похолодание ожидается в Казахстане
Семья, квартира, накопления
"Вполне реально": казахстанка рассказала, как накопила на квартиру за три года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: