Самый большой в мире крокодил умер в Австралии в возрасте более 100 лет
По информации CNN, на своей странице в Facebook организация Marineland Melanesia Crocodile Habitat сообщила, что состояние здоровья Кассия, вес которого превышает одну тонну, ухудшается с 15 октября.
На сайте группы говорится, что он жил в заповеднике с 1987 года, куда его перевезли из соседней Северной территории, где крокодилы играют ключевую роль в туристической индустрии региона.
Кассий, морской крокодил, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире крокодил, содержащийся в неволе.
Он получил этот титул после смерти в 2013 году филиппинского крокодила Лолонга, длина которого, по данным Книги рекордов Гиннесса, составляла 6,17 м.
Ранее у побережья Гавайев на 61-летнего серфера напала акула и откусила ногу, полностью оторвав конечность чуть ниже колена.