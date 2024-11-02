Самый большой в мире крокодил умер в Австралии в возрасте более 100 лет

Австралийский крокодил длиной 5,48 метра, который удерживал мировой рекорд как самый большой крокодил в неволе, умер. Предполагалось, что ему было более 110 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, на своей странице в Facebook организация Marineland Melanesia Crocodile Habitat сообщила, что состояние здоровья Кассия, вес которого превышает одну тонну, ухудшается с 15 октября.

На сайте группы говорится, что он жил в заповеднике с 1987 года, куда его перевезли из соседней Северной территории, где крокодилы играют ключевую роль в туристической индустрии региона.

Кассий, морской крокодил, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире крокодил, содержащийся в неволе.

Он получил этот титул после смерти в 2013 году филиппинского крокодила Лолонга, длина которого, по данным Книги рекордов Гиннесса, составляла 6,17 м.

Ранее у побережья Гавайев на 61-летнего серфера напала акула и откусила ногу, полностью оторвав конечность чуть ниже колена.

