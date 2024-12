В США задержали поджигателя женщины в метро

Как передает CBS News, нападение произошло 22 декабря в 07:30, когда поезд подъезжал к станции "Кони-Айленд – Стилуэлл-авеню". В этот момент мужчина подошел к спящей в вагоне пассажирке и поджег ее одежду зажигалкой. От полученных травм женщина скончалась.

Впечатлительных просим воздержаться от просмотра видео, снятого очевидцем происшествия.

🚨🇺🇸 Woman Tragically Set on Fire on Train ⚠️ This morning, near Coney Island-Stillwell Avenue, a horrifying act of violence unfolded. A man reportedly threw a lit match at a sleeping woman, igniting her before fleeing the scene. pic.twitter.com/BeU529Cljf

Изображения нападавшего с камер видеонаблюдения распространили по телеканалам и соцсетям. За информацию о нем предложили награду в размере 10 тыс. долларов. Задержать 29-летнего мужчину помогли школьники, которые позвонили в полицию и сказали, что видели его в одном из поездов.

Полиция выяснила, что подозреваемый приехал в США из Гватемалы в 2018 году. Обвинения ему пока не предъявлены. Следователи продолжают допрашивать мужчину и пытаются определить мотив нападения.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул отметила на своей странице в Х, что оперативная поимка подозреваемого стала возможной благодаря камерам видеонаблюдения, которые по ее поручению начали устанавливать на станциях метро с марта этого года.

In March, I took action to make our subways safer for the millions of people who take the trains each day.



Since deploying the @NationalGuardNY to support @NYPDnews and @MTA safety efforts and adding cameras to all subway cars, crime is going down, and ridership is going up. pic.twitter.com/T7uRxx9nIO