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Мир

Умер бывший президент США Джимми Картер

США, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 02:39 Фото: pixabay
29 декабря в штате Джорджия скончался 39-й президент Соединенных Штатов Америки Джимми Картер, сообщает Zakon.kz.

О смерти экс-президента от Демократической партии пишет Washington Post со ссылкой на сына политика. 1 октября 2024 года ему исполнилось 100 лет. В последние годы бывший президент тяжело болел меланомой.

Джеймс Эрл Картер вошел в историю, помимо всего прочего, как первый высокопоставленный государственный деятель, попросивший называть его фамильярным сокращенным именем – Джимми.

"Я простой фермер, мне так привычнее", – объяснял он журналистам.

Картер руководил Соединенными Штатами с 1977 по 1981 год. Он победил на выборах республиканца Джеральда Форда в 1976 году. Через четыре года Картер с большим разрывом проиграл выборы республиканцу Рональду Рейгану, бывшему актеру и губернатору Калифорнии.

После отставки он занимался благотворительной деятельностью, гуманитарными проектами. В 2002 году был удостоен Нобелевской премии мира за "неутомимые усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение вперед демократии и соблюдения прав человека, а также за стимулирование экономического и социального развития".

Недавно другой экс-президент США Билл Клинтон был госпитализирован в больницу. Близкое окружение политика надеется, что он вернется домой в ближайшее время.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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