Умер бывший президент США Джимми Картер

О смерти экс-президента от Демократической партии пишет Washington Post со ссылкой на сына политика. 1 октября 2024 года ему исполнилось 100 лет. В последние годы бывший президент тяжело болел меланомой.

Джеймс Эрл Картер вошел в историю, помимо всего прочего, как первый высокопоставленный государственный деятель, попросивший называть его фамильярным сокращенным именем – Джимми.

Картер руководил Соединенными Штатами с 1977 по 1981 год. Он победил на выборах республиканца Джеральда Форда в 1976 году. Через четыре года Картер с большим разрывом проиграл выборы республиканцу Рональду Рейгану, бывшему актеру и губернатору Калифорнии.

После отставки он занимался благотворительной деятельностью, гуманитарными проектами. В 2002 году был удостоен Нобелевской премии мира за "неутомимые усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение вперед демократии и соблюдения прав человека, а также за стимулирование экономического и социального развития".

BREAKING: Jimmy Carter, whose tireless humanitarian efforts made him one of the most respected former presidents in U.S. history, has died. He was 100.



