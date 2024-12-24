Билл Клинтон попал в больницу
Фото: Х/BillClinton
23 декабря бывший президент США был госпитализирован в больницу в связи с высокой температурой, сообщает Zakon.kz.
Об этом передает NBC со ссылкой на помощника политика Анхеля Урена. Он уточнил, что сейчас 78-летний экс-глава государства проходит обследование в MedStar Georgetown University Hospital в Вашингтоне.
По словам помощника Клинтона, тот "находится в хорошем расположении духа". Ближайшее окружение экс-президента США надеется, что он вернется домой к Рождеству.
BREAKING: Bill Clinton is hospitalized for observation and testing after developing a fever pic.twitter.com/2KRSoNNENa— Steve Gruber (@stevegrubershow) December 23, 2024
Недавно операцию на мозге перенес президент Бразилии Луис Лула да Силва.
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