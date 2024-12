Билл Клинтон попал в больницу

Об этом передает NBC со ссылкой на помощника политика Анхеля Урена. Он уточнил, что сейчас 78-летний экс-глава государства проходит обследование в MedStar Georgetown University Hospital в Вашингтоне.

По словам помощника Клинтона, тот "находится в хорошем расположении духа". Ближайшее окружение экс-президента США надеется, что он вернется домой к Рождеству.

