#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
523.72
544.09
5.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
523.72
544.09
5.2
Мир

Билл Клинтон попал в больницу

Билл Клинтон, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 05:21 Фото: Х/BillClinton
23 декабря бывший президент США был госпитализирован в больницу в связи с высокой температурой, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает NBC со ссылкой на помощника политика Анхеля Урена. Он уточнил, что сейчас 78-летний экс-глава государства проходит обследование в MedStar Georgetown University Hospital в Вашингтоне.

По словам помощника Клинтона, тот "находится в хорошем расположении духа". Ближайшее окружение экс-президента США надеется, что он вернется домой к Рождеству.

Недавно операцию на мозге перенес президент Бразилии Луис Лула да Силва.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Гигантский мост рухнул в Бразилии от веса грузовиков с серной кислотой
Мир
04:13, 24 декабря 2024
Гигантский мост рухнул в Бразилии от веса грузовиков с серной кислотой
В соцсетях появились видео беспорядков в Каире
Мир
03:10, 24 декабря 2024
В соцсетях появились видео беспорядков в Каире
В США задержали поджигателя женщины в метро
Мир
02:21, 24 декабря 2024
В США задержали поджигателя женщины в метро
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: