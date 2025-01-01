Кража фуры спровоцировала пивной дефицит в Британии

В Великобритании в канун Рождества местные рестораны столкнулись с дефицитом пива, потому что неизвестные похитили фуру, в которой находились сотни бочек пенного напитка, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, неизвестные угнали со склада в Мидлендсе фуру, в которой находились 400 пятидесятилитровых бочек пива Guinness. Уточняется, что объем утраченного напитка эквивалентен 35,2 тысячи пинт.

"Из-за этого британским барам пришлось ограничить продажу напитка и даже ввести для торговли специальные карточки, а компания-поставщик обратилась с заявлением в полицию. В данный момент установить местонахождение пива не удалось", – пишет издание.

24 декабря 2024 года на трассе Астана – Петропавловск опрокинулась на бок фура, которая везла почти 20 тысяч литров пива. 69-летний водитель из Кыргызстана не справился с управлением и съехал в кювет.