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Мир

Кража фуры спровоцировала пивной дефицит в Британии

фура, грузовик, трасса, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 09:52 Фото: pixabay
В Великобритании в канун Рождества местные рестораны столкнулись с дефицитом пива, потому что неизвестные похитили фуру, в которой находились сотни бочек пенного напитка, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, неизвестные угнали со склада в Мидлендсе фуру, в которой находились 400 пятидесятилитровых бочек пива Guinness. Уточняется, что объем утраченного напитка эквивалентен 35,2 тысячи пинт.

"Из-за этого британским барам пришлось ограничить продажу напитка и даже ввести для торговли специальные карточки, а компания-поставщик обратилась с заявлением в полицию. В данный момент установить местонахождение пива не удалось", – пишет издание.

24 декабря 2024 года на трассе Астана – Петропавловск опрокинулась на бок фура, которая везла почти 20 тысяч литров пива. 69-летний водитель из Кыргызстана не справился с управлением и съехал в кювет.

Андрей Дюсупов
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