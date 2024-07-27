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В Абайской области образовался дефицит бензина из-за отдыхающих на Алаколе

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина , фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 14:26 Фото: Zakon.kz
С дефицитом бензина столкнулись в Абайской области. Местные жители и отдыхающие, которые возвращаются с озера Алаколь, пожаловались, что не могут заправиться в Урджарском районе, сообщает Zakon.kz.

Перед некоторыми АЗС образовались очереди, передает КТК.

По словам жителей, в районе бензин найти непросто, или же его отпускали только на сумму в 5 тысяч тенге. В результате людям пришлось стоять в очередях и ждать топливо.

Власти района связали сложившуюся ситуацию с наплывом отдыхающих на Алаколе. В ближайшее время проблему обещают решить.

"Сегодня на АЗС поступило 24 тонны бензина. Людям отпускают свободно. Кроме того, по 16 и 22 тонны бензина АИ-92 к вечеру доставят еще на две заправки", - рассказал руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Урджарского района  Ерзат Болатов. 

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25 июля 2024 года сообщалось о падении дельтаплана с людьми в воду на Алаколе.

Лариса Черненко
Абайская область Алаколь 2024 год
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