Почти 1000 автомобилей сожгли во Франции в Новый год

В результате расследования 420 человек арестовали и еще 310 нарушителей правопорядка поместили под стражу, передает телеканал BFMTV.

Nuit du Nouvel An : 984 véhicules incendiés et 420 interpellations en France, selon le ministère de l'Intérieur ➡️ https://t.co/dUxYvLJsTF pic.twitter.com/IIvgo9IxSs

Министр внутренних дел Франции Бруно Ритейро рассказал, что множество инцидентов также было связано с запуском фейерверков, в том числе в стражей правопорядка и пожарных.

Comme chaque année en France depuis des décennies, le rite du passage au nouvel an a occasionné des troubles à l’ordre public qui ont nécessité l’engagement massif des forces de l’ordre. Plus de 90 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés sur le territoire national. Je veux… pic.twitter.com/16KTJHQG7F