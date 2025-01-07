49 афтершоков после землетрясения в Тибете зафиксировали сейсмологи

Сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,8 балла в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. При этом число жертв увеличилось до 53 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным китайского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

"По состоянию на 12:00 (9:00 по времени Астаны) 7 января в общей сложности зафиксировано 49 афтершоков, в том числе 33 афтершока магнитудой ниже 3,0, 16 афтершоков магнитудой 3,0 и выше, в частности 13 – магнитудой от 3,0 до 3,9 и три – магнитудой от 4,0 до 4,9. Максимальный афтершок магнитудой 4,4 зафиксирован примерно в 18 километрах от эпицентра главного толчка", – говорится в заявлении центра.

Также стало известно, что ландшафтный парк высочайшей вершины Земли горы Эверест (Джомолунгма) после землетрясения временно закрыт для туристов.

BREAKING: A 7.1-magnitude earthquake struck near one of Tibet’s holiest cities on Tuesday, killing at least 32 people, Chinese state media reported. pic.twitter.com/fqaMcZa8Vt — World Times (@WorldTimesWT) January 7, 2025

Землетрясение было зафиксировано в 9:05 по местному времени (6:05 по времени Астаны). По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1 балла. Сейсмический центр Китая оценил магнитуду в 6,8 балла.

Его эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе, являющегося вторым по численности населенным пунктом Тибета. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сильные подземные толчки ощутили жители уезда Дингри. В результате них обрушилось множество зданий. Толчки также ощущались в Непале, Индии, Бутане и Бангладеш.