49 афтершоков после землетрясения в Тибете зафиксировали сейсмологи

По данным китайского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Также стало известно, что ландшафтный парк высочайшей вершины Земли горы Эверест (Джомолунгма) после землетрясения временно закрыт для туристов.

BREAKING: A 7.1-magnitude earthquake struck near one of Tibet’s holiest cities on Tuesday, killing at least 32 people, Chinese state media reported. pic.twitter.com/fqaMcZa8Vt