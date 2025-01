Меган Маркл обвинили в хайпе на трагедии в США

11 января рамках своего благотворительного фонда Archewell пара вышла помогать пострадавшим в пожарах. Супруги раздавали одежду, еду и детские товары всем нуждающимся. Также Сассексы пустили к себе домой несколько пар друзей, которые лишились крова. Однако личности этих людей остаются неизвестными.

В этом свете, собственно как и всегда, герцогиню тут же обвинили в хайпе на трагедии. И это произошло, несмотря на то, что 43-летняя актриса сама является уроженкой Лос-Анджелеса.

Princess Meghan truly came to help those affected by the California Fires because this is her home state. Harry and her both are also a huge believers of First Responders and the work they do. They been there during the day to help too. pic.twitter.com/WiMDs8ogcW