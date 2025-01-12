Лос-Анджелес: Пэрис Хилтон пожертвовала 100 тысяч долларов жертвам пожара

Звезда гламура пожертвовала 100 тыс. долларов на поддержку семей с маленькими детьми, потерявших жилье после пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что она открыла фонд для чрезвычайной ситуации с помощью организации "11:11 Media Impact". Помимо 100 тыс. долларов первоначального взноса, Пэрис будет участвовать в дополнительном сборе средств.





По словам Хилтон, все пожертвования пойдут на:

предоставление денежной помощи семьям;

обеспечение кратковременного жилья и проживания в гостиницах;

снабжение предметами первой необходимости;

помощь местным приютам для животных.

Также Пэрис заявила, что сама станет волонтером для помощи пострадавшим.

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