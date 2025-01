Массовая забастовка проходит в Бельгии

Как передает телеканал RTFB, она направлена против сокращения социальных выплат на три млрд евро. Центр столицы Бельгии будет перекрыт ради протеста, куда соберутся от 50 тыс. до 100 тыс. человек.

Об участии в стачке уже объявили:

Как сообщили крупнейшие профсоюзы королевства, акция продлится 24 часа. Полиция королевства рекомендовала воздержаться от поездок по Брюсселю на автомобилях, поскольку в городе ожидаются большие пробки.

⚠ Due to a national #manifestation & #strike by handlers & security staff on 13/1, airport operations will be disrupted. Several flights will be cancelled/ rescheduled, impacted passengers will be notified by their airline. Public transport will also be impacted.



➡ For more… pic.twitter.com/if17dS84zZ