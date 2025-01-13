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Мир

Массовая забастовка проходит в Бельгии

Акция протеста, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 06:36 Фото: pixabay
Всеобщая забастовка стартовала вечером 12 января, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал RTFB, она направлена против сокращения социальных выплат на три млрд евро. Центр столицы Бельгии будет перекрыт ради протеста, куда соберутся от 50 тыс. до 100 тыс. человек.

Об участии в стачке уже объявили:

  • учителя;
  • работники общественного транспорта;
  • работники железных дорог и аэропортов, в том числе сотрудники служб безопасности и грузчики;
  • тюремные надзиратели;
  • почтальоны;
  • пожарные;
  • коммунальщики.

Как сообщили крупнейшие профсоюзы королевства, акция продлится 24 часа. Полиция королевства рекомендовала воздержаться от поездок по Брюсселю на автомобилях, поскольку в городе ожидаются большие пробки.

"Городской транспорт практически не будет работать, из каждых трех междугородних поездов и автобусов на рейсы будет выходить только один, около 70% авиарейсов отменено", – говорится в публикации.

Акцию протеста спровоцировали планы сокращения социальных ассигнований в бюджете страны на три млрд евро в год. Планы подготовил кандидат на пост премьер-министра, председатель праворадикальной партии "Новый фламандский альянс" Барт Де Вевер. Он, в частности, поддерживает увеличение военных расходов страны.

На днях во время джума-намаз в Дамаске погибли люди.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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