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Мир

Дети Эмина Агаларова встретились с президентом Турции

Внуки президента Азербайджана встретились с Эрлоганом, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 08:02 Фото: Instagram/aliagalarov
Дети азербайджанского певца и предпринимателя Эмина Агаларова Али и Микаил встретились 11 апреля с президентом Турции, сообщает Zakon.kz.

Совместную фотографию, в центре которой расположился глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ребята разместили на своих страницах в Instagram. Судя по дальнейшим публикациям ребят, выяснилось, что они сопровождают своего дедушку Ильхама Алиева.

Тот, будучи президентом Азербайджана, приехал с семьей в Турцию, где на полях Анталийского дипломатического форума прошла встреча глав МИД Азербайджана и России. Также состоялся дипломатический форум с участием глав МИД Азербайджана, Армении и Грузии.

Несмотря на насыщенную программу, президент Азербайджана Ильхам Алиев нашел время для тренировки в спортзале. Достойную компанию ему как раз составили Али и Микаил Агаларовы.

"Полноценная тренировка всего тела с дедушкой в спортзале Антальи!" – подписали фото из зала ребята.

Фото: Instagram/mikaagalarov

Эмин Агаларов и Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева, были в браке с 2006 по 2015 год, в 2008 году у пары родились близнецы Али и Микаил. После развода Эмин и Лейла сохранили теплые отношения и продолжают совместно воспитывать своих детей. Эмин Агаларов отмечал, что их отношения стали даже лучше после расставания, и они часто общаются, обсуждая будущее и образование детей.

Недавно сам Эмин посетил Иссык-Куль и встретился с президентом Кыргызстана.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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