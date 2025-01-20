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Мир

На мероприятие Трампа политик из Польши пришел без документов и стал посмешищем в Сети

США, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 02:20 Фото: скриншот видео
19 января экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий забыл взять с собой паспорт, чтобы пройти на митинг Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Оказавшись перед стеной волонтеров и охранников политик пытался подтвердить личность при помощи своей страницы в Wikipedia на экране телефона. Курьезный случай засняли очевидцы.

На кадрах видно, как экс-премьер пытаешься убедить пропустить его на мероприятие, но его начали расспрашивать, кто из организаторов может подтвердить его личность.

Видео моментально стало вирусным, вызвав неоднозначную реакцию интернет-пользователей.

"Вот она беспечность чиновников, привыкших полагаться на своих помощников", – отреагировали они в комментариях.

Трамп заранее анонсировал свой митинг под названием "Победный митинг Make America Great Again".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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