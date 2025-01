На мероприятие Трампа политик из Польши пришел без документов и стал посмешищем в Сети

Оказавшись перед стеной волонтеров и охранников политик пытался подтвердить личность при помощи своей страницы в Wikipedia на экране телефона. Курьезный случай засняли очевидцы.

На кадрах видно, как экс-премьер пытаешься убедить пропустить его на мероприятие, но его начали расспрашивать, кто из организаторов может подтвердить его личность.

DC: Mateusz Morawiecki, former prime minister of Poland, stands outside DC Trump rally at Capital One Arena, attempting to convince National Guard of who he is by showing them his Wikipedia page. pic.twitter.com/v1NalzJNdG