Сильный ветер снес крышу школы в Кыргызстане
Фото: пресс-служба МЧС КР
22 января в селе Жоон-Добо Чолпонбайского айыльного округа сильный ветер снес крышу местной школы, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана, скорость порывов составила 20-30 метров в секунду.
Фото: пресс-служба МЧС КР
На место прибыли представители Айтматовской районной комиссии гражданской защиты для проведения соответствующих мероприятий. Также им предстоит определить сумму материального ущерба.
Фото: пресс-служба МЧС КР
"Пострадавших нет", – говорится в сообщении ведомства.
Фото: пресс-служба МЧС КР
А в Китае разразился скандал из-за того, что родители отправляют детей в школу с курьерами.
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