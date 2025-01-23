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Мир

Сильный ветер снес крышу школы в Кыргызстане

Кыргызстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 06:16 Фото: пресс-служба МЧС КР
22 января в селе Жоон-Добо Чолпонбайского айыльного округа сильный ветер снес крышу местной школы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана, скорость порывов составила 20-30 метров в секунду.

Фото: пресс-служба МЧС КР

На место прибыли представители Айтматовской районной комиссии гражданской защиты для проведения соответствующих мероприятий. Также им предстоит определить сумму материального ущерба.

Фото: пресс-служба МЧС КР

"Пострадавших нет", – говорится в сообщении ведомства.
Фото: пресс-служба МЧС КР

А в Китае разразился скандал из-за того, что родители отправляют детей в школу с курьерами.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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