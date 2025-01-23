Сильный ветер снес крышу школы в Кыргызстане

22 января в селе Жоон-Добо Чолпонбайского айыльного округа сильный ветер снес крышу местной школы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана, скорость порывов составила 20-30 метров в секунду.

Фото: пресс-служба МЧС КР

На место прибыли представители Айтматовской районной комиссии гражданской защиты для проведения соответствующих мероприятий. Также им предстоит определить сумму материального ущерба.

Фото: пресс-служба МЧС КР

"Пострадавших нет", – говорится в сообщении ведомства.

Фото: пресс-служба МЧС КР

А в Китае разразился скандал из-за того, что родители отправляют детей в школу с курьерами.