Британец не смог продать дом из-за фразы Адель о том, что там "водятся призраки"

Как пишет Dailу Mail, в одном из шоу артистка рассказала, что в доме Lock House в деревне Партридж-Грин в Западном Сассексе, который она арендовала на полгода, "водятся призраки". Нынешний владелец дома пожаловался, что ее высказывания "негативно повлияли на маркетинг", и считает, что из-за этого потенциальный покупатель отказался от покупки.

Известно, что особняк был построен в 1900 году для богатой семьи Харви, с 1970-х годов и до конца века использовался как монастырь. Он закрылся, когда орден монахинь "не смог содержать здание", как заявил член приходского совета в 2002 году. Затем он был переоборудован в жилой дом.

