Пенсионер из Китая отказался от 220 тысяч долларов и теперь живет посредине трассы

Мужчину стали называть символом упрямства, передает TV 47. Уезд Цзиньси хотел построить шоссе в регионе и комитет партии уезда обратился к местным жителям, которые застроили свою собственность в районе, где должна была пройти автомагистраль.

Все остальные местные жители согласились уступить свою землю для дорожного проекта, за исключением Хуана. Даже предложение в размере 220 тыс. долларов и два других объекта недвижимости, которые позже были увеличены до трех, не смогли убедить его переехать.

По словам секретаря парткома, после безрезультатных интенсивных переговоров власти решили, что спроектируют объездную дорогу по обе стороны дома Хуана. Теперь вся инфраструктура вокруг снесена: ни магазинов, ни аптек. Чтобы попасть домой, ему с внуком приходится буквально пролезать через трубу. А шум от машин – его новый саундтрек к жизни, поэтому днем он вынужден покидать свой дом и скитаться.

