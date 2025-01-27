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Мир

Пенсионер из Китая отказался от 220 тысяч долларов и теперь живет посредине трассы

Трасса, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 07:35 Фото: pixabay
Мужчина отказался от крупной суммы денег и теперь его дом находится прямо посредине оживленной трассы, сообщает Zakon.kz.

Мужчину стали называть символом упрямства, передает TV 47. Уезд Цзиньси хотел построить шоссе в регионе и комитет партии уезда обратился к местным жителям, которые застроили свою собственность в районе, где должна была пройти автомагистраль.

Все остальные местные жители согласились уступить свою землю для дорожного проекта, за исключением Хуана. Даже предложение в размере 220 тыс. долларов и два других объекта недвижимости, которые позже были увеличены до трех, не смогли убедить его переехать.

По словам секретаря парткома, после безрезультатных интенсивных переговоров власти решили, что спроектируют объездную дорогу по обе стороны дома Хуана. Теперь вся инфраструктура вокруг снесена: ни магазинов, ни аптек. Чтобы попасть домой, ему с внуком приходится буквально пролезать через трубу. А шум от машин – его новый саундтрек к жизни, поэтому днем он вынужден покидать свой дом и скитаться.

Дед признается, что жалеет о своей вредности, но поздно: трасса построена и денег больше никто не предложит.

А на Сицилии, перед визитом президента Италии, срочно закатали в асфальт канализационные люки.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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