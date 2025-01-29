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Мир

Богатейшие люди мира обеднели за сутки на 27 миллиардов долларов

Графики, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 04:45 Фото: pexels
По информации Forbes, богатейшие люди мира за сутки потеряли 27 млрд долларов. Основная причина – спад акций компаний, связанных с ИИ и премиальными брендами, сообщает Zakon.kz.

Наибольшие потери понесли: владелец группы компаний LVMH Бернар Арно – 9,3 млрд долларов, гендиректор Nvidia Дженсен Хуан – 6,3 млрд и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск – 3,8 млрд.

Так Nvidia потеряла 8% на фоне опасений перегрева сектора, а котировки LVMH упали из-за снижения спроса в Азии. Падение Tesla (-5,2%) связано с задержками в производстве Cybertruck.

Forbes отмечает, что расчеты для публичных активов обновляются каждые пять минут, а для частных компаний – раз в сутки. В случаях, когда доля бизнеса превышает 20% состояния, оценка корректируется по отраслевым индексам FactSet.

"Рынки отреагировали на снижение индексов в технологическом и люксовом секторах", – пояснили аналитики издания.

Ранее стало известно, что Илон Маск стал номинантом на Нобелевскую премию мира.

Аксинья Титова
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