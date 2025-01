Хулиганы угнали поезд метро в Нью-Йорке

Как пишет издание The Post, оказавшись внутри, угонщики замазали объективы камер видеонаблюдения маркером, однако сняли на видео свою поездку и выложили ее в соцсети. На кадрах заметно, что спидометр поезда показывает скорость около 30 миль в час.

Пока неясно, сколько длилось это "путешествие", но в конечном итоге поезд вернули на отстойник на станции в Бруклине, откуда и был угнан. Сотрудники подземки заметили, что поезд находится не в том месте, где они его оставили ранее, и вызвали полицию. Причем, двери поезда оказались закрыты, поэтому предполагается, что у угонщиков были специальные ключи.

#BREAKING 🚇: SUBWAY TRAIN STOLEN FOR JOYRIDE IN NYC Detectives are hunting a group suspected of stealing a parked subway train and taking it for a wild ride. A brazen stunt in the heart of the city. Authorities urge the public to stay alert. #Newyork #Subway pic.twitter.com/1K9FtPPlmU

Сейчас полиция разыскивает их и просит помощи у очевидцев, предлагая денежное вознаграждение. Злоумышленникам могут быть предъявлены обвинения в безрассудном создании угрозы.

WANTED-RECKLESS ENDANGERMENT: On 1/25/2025@NYPD72Pct at the Forest Hill-71 Avenue Subway Station, The Six unidentified individual pictured below did operate a "R" Train and caused damage to glass panels on the train. Any info call us at 800-577-TIPS Reward UP to $3,500. pic.twitter.com/NMt8t6Otim