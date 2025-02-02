Массовая эвакуация и нашествие крокодилов: ливни вызвали наводнения в Австралии
Телеканал CNN со ссылкой на премьера страны Энтони Альбанезе сообщил, что стихийное бедствие затронуло большую часть побережья Северного Квинсленда, сильно пострадали город Ингем и близлежащий город Таунсвилл.
"Уровень воды быстро растет, и нас ждет опасное и угрожающее жизни наводнение. Если вы не эвакуируетесь, спасать вас аварийно-спасательным службам может быть слишком опасно", – предупредили представители местной группы по управлению стихийными бедствиями Таунсвилла.
Также местные власти предупредили, что крокодилы могут появляться в тех местах, где их раньше не видели.
Согласно данным метеорологов, наводнение произошло после нескольких дней проливных дождей. Иностранные СМИ пишут, что во многих районах за 24 часа выпало до 600 мм осадков.
В социальных сетях распространяются ролики, на которых видно, как "дороги превратились в реки".
🌊 Massive rainfall has triggered severe flooding across Australia, turning streets into rivers.— AI Day Trading (@ai_daytrading) February 2, 2025
Footage from social media pic.twitter.com/jvDeprvi0R
Ранее сообщалось, что в Малайзии начались наводнения из-за сильных ливней.