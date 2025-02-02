#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
518.14
537.57
5.27
Мир

Массовая эвакуация и нашествие крокодилов: ливни вызвали наводнения в Австралии

наводнение в Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 19:31 Фото: скриншот видео
В результате наводнения на северо-западе Австралии погиб один человек и еще тысячи людей были экстренно эвакуированы, сообщает Zakon.kz.

Телеканал CNN со ссылкой на премьера страны Энтони Альбанезе сообщил, что стихийное бедствие затронуло большую часть побережья Северного Квинсленда, сильно пострадали город Ингем и близлежащий город Таунсвилл.

"Уровень воды быстро растет, и нас ждет опасное и угрожающее жизни наводнение. Если вы не эвакуируетесь, спасать вас аварийно-спасательным службам может быть слишком опасно", – предупредили представители местной группы по управлению стихийными бедствиями Таунсвилла.

Также местные власти предупредили, что крокодилы могут появляться в тех местах, где их раньше не видели.

Согласно данным метеорологов, наводнение произошло после нескольких дней проливных дождей. Иностранные СМИ пишут, что во многих районах за 24 часа выпало до 600 мм осадков.

В социальных сетях распространяются ролики, на которых видно, как "дороги превратились в реки".

Ранее сообщалось, что в Малайзии начались наводнения из-за сильных ливней.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Сурок Фил предсказал, когда ждать весеннего тепла
Мир
18:38, Сегодня
Сурок Фил предсказал, когда ждать весеннего тепла
Умерла артистка из сериала "Игра в кальмара" Ли Джу-щиль
Мир
18:17, Сегодня
Умерла артистка из сериала "Игра в кальмара" Ли Джу-щиль
В Японии рекордно выросло число иностранных работников
Мир
15:56, Сегодня
В Японии рекордно выросло число иностранных работников
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: