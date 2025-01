В Малайзии начались наводнения из-за сильных ливней

Как пишет The Sun, наиболее сильно стихия затронула провинцию Саравак. Оттуда уже эвакуировали 5385 человек. Людей размещают во временных центрах пребывания. О жертвах информации пока нет.

Severe flooding has hit Malaysia's largest province of Sarawak, affecting dozens of towns and hundreds of villages. pic.twitter.com/4tSq6KJBLc